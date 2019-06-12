محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك. مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 10:45 PM قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك. ، مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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