، نجم منتخب صربيا قريب من الانتقال للدوري السعودي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية صربية اقتراب المدافع الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف أحد كبار الأندية السعودية بدءًا من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية أن اللاعب في حال موافقته باللعب بالدوري السعودي سيتقاضى راتبًا مغريًا يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا بعقد يمتد لموسمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الظهير الأيسر (30 عامًا) يدرس العرض في الوقت الحالي وقد يميل للموافقة ولاسيما أنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي مكتفيًا بما قدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.
يُذكر أن الخليج 365 للاعب أن دافع عن ألوان ريال سرقسطة الإسباني من عام 2009 وحتى 2013م قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي، حيث كانت محطته الأولى مع نادي كيه في ميخيلين واستمرت حتى عام 2015م لينتقل بعدها لتمثيل النادي الأعرق في بلجيكا.
نجم منتخب صربيا قريب من الانتقال للدوري السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
كشفت مصادر إعلامية صربية اقتراب المدافع الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف أحد كبار الأندية السعودية بدءًا من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية أن اللاعب في حال موافقته باللعب بالدوري السعودي سيتقاضى راتبًا مغريًا يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا بعقد يمتد لموسمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الظهير الأيسر (30 عامًا) يدرس العرض في الوقت الحالي وقد يميل للموافقة ولاسيما أنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي مكتفيًا بما قدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.
يُذكر أن الخليج 365 للاعب أن دافع عن ألوان ريال سرقسطة الإسباني من عام 2009 وحتى 2013م قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي، حيث كانت محطته الأولى مع نادي كيه في ميخيلين واستمرت حتى عام 2015م لينتقل بعدها لتمثيل النادي الأعرق في بلجيكا.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:35 PM
كشفت مصادر إعلامية صربية اقتراب المدافع الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف أحد كبار الأندية السعودية بدءًا من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية أن اللاعب في حال موافقته باللعب بالدوري السعودي سيتقاضى راتبًا مغريًا يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا بعقد يمتد لموسمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الظهير الأيسر (30 عامًا) يدرس العرض في الوقت الحالي وقد يميل للموافقة ولاسيما أنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي مكتفيًا بما قدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.
يُذكر أن الخليج 365 للاعب أن دافع عن ألوان ريال سرقسطة الإسباني من عام 2009 وحتى 2013م قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي، حيث كانت محطته الأولى مع نادي كيه في ميخيلين واستمرت حتى عام 2015م لينتقل بعدها لتمثيل النادي الأعرق في بلجيكا.
، نجم منتخب صربيا قريب من الانتقال للدوري السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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