محمد بن مسعود - الدمام - جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية. وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها. وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة. في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-12 سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية. وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها. Advertisements وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 10:35 PM جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري جار تحنيطه ووضعه في المتحف البيطري سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية. وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد مشترك وثلاث آذان، وتمت ولادتها بالعيادة البيطرية بالمكتب، ونفقت بعد دقائق من ولادتها. وأكد المكتب أنه سوف يتم العمل على تحنيط الجنين ووضعه بالمتحف البيطري بمكتب جدة. ، في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة "جنين ضأن" بجسمين ورأس واحد و3 آذان ،

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