أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي قرارا بتكليف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى عمله الحالي. وكما أصدر العاصمي قرارا بتكليف المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ صديق بن يوسف خوجة بالقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة بالإضافة إلى عمله الحالي.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبد الله الثقفي -الذي توفي قبل أيام إثر وعكة صحية- كان قد كُلف من قبل وزير التعليم بعمل مدير عام التعليم بمحافظة جدة إضافةً إلى عمله مديرا لتعليم منطقة مكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة الثقفي.. وزير التعليم يصدر قرارا بتكليف الزهراني لإدارة تعليم مكة وخوجة لتعليم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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