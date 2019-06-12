أول تعليق من مصر والكويت والبحرين بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة منهم أطفال ونساء.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة .

وأعربت مصر فى البيان عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

من جانبها أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية ، اليوم ، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.