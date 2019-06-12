كشفت مصادر، أن جميع المصابين الذين دخلوا مستشفى عسير المركزي بعد استهداف مطار أبها قد غادروا المستشفى جميعاً . وأوضحت المصادر، بحسب العربية نت أن حالات المصابين في استهداف مطار أبها ، الذي استهدفته ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، تتراوح بين متوسطة وخفيفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف آخر تطورات حالة المصابين في الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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