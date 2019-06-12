«علماء باكستان»: نقف مع السعودية صفًا واحدًا ضد تهديد أمنها واستقرارها

وصف رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، الهجوم على مطار أبها الإرهابي، بالجريمة النكراء التي تُهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، لافتًا إلى أن وراء ذلك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب الأشرفي، في بيان صحفي، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهما، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد تضامن الشعب الباكستاني الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفهم معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وقال الأشرفي، إنهم لن يسمحوا لأحد بالاعتداء على بلاد الحرمين الشريفين، مُتابعًا: «طفح الكيل، استهدفوا مكة وجدة ومدنًا أخرى، وها هم يستهدفون أبها، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين، وهذا أمر يُقلق المسلمين في جميع أنحاء العالم».