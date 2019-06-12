مدير تعليم الطائف: استهداف مطار أبها اعتداء على الإنسانية وجريمة بحق الدين الإسلامي

وصف مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، استهداف مطار أبها بالجريمة التي تمثل اعتداءً سافرًا ضد الإنسانية، وجريمة بحق الدين الإسلامي، الذي ينكر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لترويع الآمنين واستهداف المدنيين وزعزعة الأمن.

وأشار اللهيبي، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن هذا تصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدامها أسلحة جديدة؛ مما لا يدع مجالًا للشك في استمرار الدعم الإيراني للحوثيين والانتهاك الصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وباستنكار شديد، أعرب اللهيبي عن إدانته للعمل الإجرامي الذي أقدمت عليه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهدافها صالة القدوم بمطار أبها الدولي بمقذوف، وتسببه في إصابة 26 شخصًا مدنيًا من جنسيات مختلفة.

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وقال، إن أفعال الحوثي المشينة تستهدف المدنيين الآمنين، وهي جريمة نكراء وممارسات تؤكد خرق تلك الميليشيات للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد اللهيبي أن ذلك العمل الآثم سيزيد من بسالة جنود المملكة البواسل في الذود عن حمى الوطن، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضي الوطن الغالي ومواطنيه.

وأشار اللهيبي إلى أن هذه البلاد المباركة ستبقى محفوظة من الله، ثم القيادة الرشيدة الحكيمة، والتي لا تدخر جهدًا في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه البلاد، سائلًا الله عز وجل أن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.