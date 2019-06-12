البنتاجون: الهجوم على مطار أبها دليل جديد على دور إيران الخبيث بالمنطقة

أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الاعتداءات الجديدة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، تُظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرحت السفارة الأمريكية بالسعودية، بأن الهجوم الحوثي على مطار أبها استهدف المدنيين الأبرياء، وأكدت إدانتها بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها.

كما أدانت دول العالم العدوان الحوثي على مطار أبها جنوب السعودية، منددين بالعدوان الآثم على مرفق مدني بمقذوف تسبب في سقوط مصابين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن- اليوم الأربعاء- أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين الموالين لإيران برد حاسم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف، أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف، الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية؛ لردع هذه الميليشيات الإرهابية».