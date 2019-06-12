بالصور.. «مدني بريدة» يسيطر على عدة حرائق نشبت بمواقع مختلفة في المدينة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، عصر اليوم الأربعاء، عددًا من حوادث الحريق في مواقع مختلفة .

وتلقى مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة في الساعة ( 4:24 ) بلاغاً عن حادث احتراق جزء من ملحق بمنزل يقع بحي الإسكان، نتج عنه إصابة شخص ستيني بحالة إغماء تم نقله لتلقي العلاج اللازم.

وبعد السيطرة على الحريق تم تسليم الحادث للشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق .

وفي الوقت نفسه، تلقى مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة، بلاغًا عن حادث حريق بمجموعة مخلفات بسطح مجمع سكني يقع بحي الريان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

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وأيضًا، باشرت فرق الإطفاء بمدني بريدة، عند الساعة السادسة و20 دقيقة حادث حريق بمطبخ منزل، يقع بحي الفايزية، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أهمية توفر وسائل واشتراطات السلامة في المنزل؛ تجنبًا لتطور حوادث الحريق .

وشدد أبا الخيل، على أهمية كاشف الدخان، وهو ما أوضحته الحملة التعريفية التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني.