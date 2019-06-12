اخبار السعوديه

أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها في برقية لخادم الحرمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة، وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.

وأشار أمير الكويت إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية ، يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكدًا وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.

وجدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلا الله -العلي القدير- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها في برقية لخادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا