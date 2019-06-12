«القصيم» تسجل أقل نسبة بطالة للنساء في المملكة

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، بالنتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة، وانخفاض نسبة البطالة بها؛ نظير الجهود المبذولة لفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة.

كما شكر أمير القصيم، القطاع الخاص لتجاوبه مع جهود التوطين في المنطقة .

وسجلت «القصيم» أقل نسبة للبطالة للنساء على مستوى المملكة؛ حيث بلغت 16.3%، كما سجلت ثاني أقل نسبة للبطالة للرجال والنساء على مستوى المملكة؛ حيث بلغت 7.9%..

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جاء ذلك بعد أن استقبل الأمير فيصل بن مشعل، اليوم الأربعاء في مكتبه، وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة، وأعضاء اللجنة؛ حيث اطلع سموه على نشرة سوق العمل السعودي للربع الأول من العام 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء .

وأكد أمير القصيم، استمرار جهود التوطين في المنطقة وإيجاد فرص عمل للرجال والنساء بالمنطقة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م .

وكانت القصيم أول منطقة أطلقت برنامج «التوطين»، في شوال عام 1437هـ بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونتج عن ذلك توطين جميع العاملين في المجمعات التجارية «المولات»، وكذلك تعميم وزير الداخلية بتطبيق برنامج التوطين في إمارات المناطق نظير للنجاحات التي حققها التوطين في منطقة القصيم.