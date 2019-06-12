سفير السعودية بالمغرب يحضر حفل العيد الوطني لإيطاليا بالرباط

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، أمس الثلاثاء، حفل مراسم العيد الوطني لجمهورية إيطاليا.

وأُقيم الحفل بمقر إقامة السفيرة الإيطالية بالرباط بربرا بريكاطو.

وأعرب السفير الغريري، بهذه المناسبة عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات للشعب الإيطالي بمزيد من التقدم والازدهار.