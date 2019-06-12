بالصور.. إعادة توزيع 19 ألف حاوية لتعزيز نظافة الطائف في الموسم السياحي

نفَّذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة» برنامجًا لإعادة تأهيل حاويات النفايات وتوزيعها بأحياء الطائف، ودعم مواقع جديدة بحاويات لجمع النفايات وسلال للتخلص من المبعثرات.

ويأتي ذلك، ضمن جهود رفع مستوى جودة العمل البلدي في مجال النظافة والصحة العامة، وشمل البرنامج تأهيل أكثر من 2000 حاوية بأعمال صيانة الدهان وتصليح القواعد والحاملات والمظهر العام، وإعادة توزيع أكثر من 19 ألف حاوية بالمدينة والضواحي والمواقع السياحية، وتزويد مواقع سكنية جديدة بأكثر من 1200 حاوية .

وأشارت الإدارة العامة للنظافة، إلى أن البرنامج يعزز جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة؛ حيث حصرت الفرق الميدانية احتياجات كل الأحياء والمواقع، والتأكد من حاويات النفايات بمختلف الأنواع والاحجام، التي تحتاج لإعادة التأهيل.

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كما شرعت فرق الصيانة الميدانية المجهزة بأعمال الصيانة ميدانيًا دون الحاجة إلى نقلها للورش الفنية، وشملت أعمال التأهيل الغسيل الشامل والفحص للحاويات ومواقع وجودها ونسبة خدمتها للمنازل المحيطة، بينما تولت فرق أخرى إعادة توزيع الحاويات للموسم السياحي، ودعم الحاويات المتاحة بأخرى جديدة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن البرنامج شمل أحياء وسط المدينة وشمال وجنوب الطائف والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة، إضافة إلى الضواحي والشفا والهدا، وتستمر فرق المتابعة بتوفير حاويات النفايات والتأكد من سلامتها والرفع بتقارير يوميه عن الحاويات المتضررة لمعالجتها على الفور .

يُذكر أن الإدارة العامة للنظافة، تُكثف حاليًا جهود النظافة وكنس الأحياء والشوارع، ورفع المخلفات والمتروكات، وتفريغ الحاويات في الأحياء والمناطق السياحية والمنتزهات البرية، مع استمرار أعمال جمع المبعثرات في المرتفعات السياحية التي تجذب الزوار، وتقوم فرق الصحة العامة بتعزيز أعمال الوقاية الصحية والرش ومكافحة بؤر التكاثر الحشري، وبرامج الاستقصاء الحشري بأرجاء المحافظة.