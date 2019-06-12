أمير عسير: مُصابو الاعتداء الإرهابي بخير وحركة الملاحة بالمطار طبيعية

قال الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، إن مصابي الاعتداء الإرهابي على مطار أبها بخير، وبعضهم غادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، لافتًا إلى أن من بقي بالمستشفى إصاباتهم من خفيفة إلى متوسطة.

وأكد أمير عسير، أن القيادة الرشيدة تُتابع المستجدات أولًا بأول للاطمئنان على أحوال المواطنين والمقيمين، موضحًا أن حركة الملاحة بمطار أبها تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالاعتداء الإرهابي.

وأشار إلى أن الأبطال على الحد الجنوبي والمواطنين في الداخل يدركون أن معهم الله تعالى وخلفهم ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي يملك عزمًا لا يلين، وهم لذلك مطمئنون بأن مصير هذه الميليشيا إلى الزوال وأن المخططات والمؤامرات الإيرانية لزعزعة استقرار المملكة لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل.

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وأكد أمير عسير، أن محاولات استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمنشآت المدنية في المملكة، لن يؤثر على أمن واستقرار المملكة عامة والمناطق الجنوبية على وجه الخصوص؛ مشيراً إلى أن المواطن والمقيم على حد سواء يدركان أن جميع القوات العسكرية كانت وستكون للإرهابيين بالمرصاد وبكل بسالة وشجاعة.

وتابع: «لا خوف على بلادنا إن شاء الله تعالى، فربها وحاميها وناصرها هو الله الذي استخلف ملكها سلمان وعضيده محمد لخدمة بيته العتيق ومسجد رسوله الأمين وعموم المسلمين، ولا خوف عليها إن شاء الله وهي تعتز بأبطال قواتها العسكرية وشعبها الوفي المخلص، ولا خوف عليها إن شاء الله وهي منبع الحق الصامد في وجه منبع الشر والظلام ».