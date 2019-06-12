أمير نجران يعزي في وفاة ابن سران

واسى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، أسرة آل سران أبو ساق، في وفاة الشيخ مانع بن سرّان، وذلك بزيارة منزلهم.
ودعا أمير نجران المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وعبّر ذوو المتوفى عن شكرهم لأمير المنطقة على تقديمه العزاء، وما أعرب عنه من مشاعر المواساة.
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