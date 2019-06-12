25 % ارتفاع المشروعات المنتظمة بالحدود الشمالية

وأكد أمير المنطقة عِظم المسؤولية التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشروعات التنموية في أوقاتها وبالجودة العالية، مشيرا إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على ذلك، في جودة حياة أبناء المنطقة، وتمكينهم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة، والاطلاع على نسب الإنجاز في تلك المشروعات، إذ اتضح ارتفاع المشروعات المنتظمة عام 2019 عن العام الماضي بـ25 %، بعدد 67 مشروعا بتكلفة 2،3 مليار ريال، وانخفاض المشروعات المتعثرة بـ23%، بعدد 61 مشروعا، بقيمة 2،1 مليار ريال. فيما انخفضت المشروعات المتأخرة بـ1 %، بعدد 4 مشروعات، بقيمة 131 مليون ريال.
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