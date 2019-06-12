الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي بيوم البيئة

وتهدف الفعالية التي يشارك فيها عدد من المتخصصين إلى رفع مستوى الوعي البيئي ومناقشة أبرز القضايا البيئية الملحة وتوحيد الجهود للوصول إلى توافق بين البيئة والصناعة.
وتتضمن الاحتفالية عقد ثلاث جلسات عمل تتمحور حول معايير وإستراتيجيات جودة الهواء والتقنيات الحديثة في التحكم بتلوث الهواء، إضافة إلى دراسة حالة عن تلوث الهواء.
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