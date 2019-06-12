الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي بيوم البيئة

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل اليوم احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار «دحر تلوث الهواء»، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

وتهدف الفعالية التي يشارك فيها عدد من المتخصصين إلى رفع مستوى الوعي البيئي ومناقشة أبرز القضايا البيئية الملحة وتوحيد الجهود للوصول إلى توافق بين البيئة والصناعة.

وتتضمن الاحتفالية عقد ثلاث جلسات عمل تتمحور حول معايير وإستراتيجيات جودة الهواء والتقنيات الحديثة في التحكم بتلوث الهواء، إضافة إلى دراسة حالة عن تلوث الهواء.