اخبار السعوديه

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي بيوم البيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تنظم الهيئة الملكية بالجبيل اليوم احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار «دحر تلوث الهواء»، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

وتهدف الفعالية التي يشارك فيها عدد من المتخصصين إلى رفع مستوى الوعي البيئي ومناقشة أبرز القضايا البيئية الملحة وتوحيد الجهود للوصول إلى توافق بين البيئة والصناعة.

وتتضمن الاحتفالية عقد ثلاث جلسات عمل تتمحور حول معايير وإستراتيجيات جودة الهواء والتقنيات الحديثة في التحكم بتلوث الهواء، إضافة إلى دراسة حالة عن تلوث الهواء.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي بيوم البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا