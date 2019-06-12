محافظة هروب تودع الشهيد الصهلولي

أدى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، صلاة الجنازة على الشهيد الجندي يحيى علي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج الأمنية بجازان، والذي تعرض لحادث أثناء تأدية مهامه الأمنية على الشريط الحدودي بجازان، وذلك بحضور قائد قوة الأفواج بجازان المقدم محمد بن فارس الزهراني، وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وشيخ وأهالي الصهاليل بهروب. ونقل محافظ هروب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لوالد وذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره، مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب دوت الخليج مدعاة للشرف.



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