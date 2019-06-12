فيصل بن مشعل يطلع على النظام الإلكتروني لشؤون اللجان

اطلع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة أمس، على نظام إدارة شؤون اللجان الإلكتروني، والذي تنفذه وتشرف عليه إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، بحضور وكلاء الإمارة ومديري الإدارات العامة بالإمارة، ومدير إدارة اللجان في إمارة القصيم سلمان العيد.

وقال الأمير فيصل بن مشعل، إن «التقنية واحدة من أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات، وإمارة المنطقة تنفذ مثل هذه البرامج والأنظمة التقنية الرقمية وفق أفضل المعايير». ولفت إلى دور التقنية الرقمية المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل، وتقديم خدمة إلكترونية فاعلة، سواء للعمل الداخلي أو الخارجي.