فيصل بن مشعل يطلع على النظام الإلكتروني لشؤون اللجان

وقال الأمير فيصل بن مشعل، إن «التقنية واحدة من أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات، وإمارة المنطقة تنفذ مثل هذه البرامج والأنظمة التقنية الرقمية وفق أفضل المعايير». ولفت إلى دور التقنية الرقمية المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل، وتقديم خدمة إلكترونية فاعلة، سواء للعمل الداخلي أو الخارجي.
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