محمد بن ناصر يوجه بمضاعفة الجهود التعليمية

وقدم الدويري موجزا عن البرامج الصيفية، والأنشطة الطلابية، وأندية الحي، والمبادرات والخطط المستقبلية التي ستنفذها الإدارة بالعام الدراسي المقبل.
وتستهدف الخطط الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين المخرجات، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، والأداء داخل الصف، والاستعداد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بالمدارس.
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