محمد بن ناصر يوجه بمضاعفة الجهود التعليمية

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمضاعفة الجهود التعليمية بالمنطقة، وبذل المزيد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، جاء ذلك خلال استقباله أمس بمكتبه بالإمارة، المدير العام للتعليم المكلف ياسر بن فتح الدين دويري.

وقدم الدويري موجزا عن البرامج الصيفية، والأنشطة الطلابية، وأندية الحي، والمبادرات والخطط المستقبلية التي ستنفذها الإدارة بالعام الدراسي المقبل.

وتستهدف الخطط الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين المخرجات، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، والأداء داخل الصف، والاستعداد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بالمدارس.