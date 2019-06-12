بدء صيانة طريق الأمير نايف بالدمام

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إن أعمال الصيانة والإغلاق تنفذها وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة التي ستمتد لـ6 أشهر على ثلاث مراحل، لتنطلق المرحلة الأولى بإغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.
وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم فيها إغلاق ما بين تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، وفي المرحلة الثالثة سيتم الإغلاق ما بين تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الملك فهد حسب الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل لطريق الأمير نايف.
وأوضح الصفيان أنه «تم وضع الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث، وستشمل أعمال الصيانة صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية، من خلال التنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة».
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