ضبط مستودع أغذية مخالف جنوب مكة

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودع أغذية عشوائي مخالف يفتقر لأدنى اشتراطات الصحة والسلامة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تستهدف متابعة المستودعات والمواقع المخالفة، والوقوف على المنشآت الغذائية بالمنطقة لتفقد سلامة الأغذية، ومتابعة التجهيزات الخاصة بهذه الأنشطة. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن «المستودع المخالف يُستخدم كنقطة توزيع على البقالات والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، وتم اتخاذ اللازم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته وفق الطرق الصحية المتبعة حسب التعليمات والأنظمة البلدية، واستدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية». من جانب آخر، نفذت بلدية المعابدة الفرعية مؤخراً حملة على مغاسل الملابس، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنظمها البلدية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة.



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