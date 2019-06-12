الانتهاء من أول مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة خلال أسابيع

تنهي أمانة جدة خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ أحد مواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار الذي يعتبر أحد الحلول العاجلة التي وضعت وفق خطط لتصريف مياه الأمطار من المواقع الحرجة في محافظة جدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن «هناك 30 مشروعا وضعت كحلول عاجلة لتصريف مياه الأمطار في مواقع حرجة بجدة، والمرحلة الحالية هي الأولى».

وأضاف أن «أمانة جدة حددت 4 مراحل لهذا المشروع بتكلفة مالية وصلت إلى مليار ونصف المليار، وسميت المرحلة الأولى بمرحلة الحلول العاجلة، وركزت على المواقع الحرجة وعددها 30 موقعا، أما المرحلة الثانية فتركزت على المصبات البحرية، فيما تختص المرحلة الثالثة بالخطوط الرئيسية، والمرحلة الرابعة تركز على الخطوط الفرعية».

مشروعات تصريف مياه الأمطار بجدة

المرحلة الأولى

مشروع معالجة 31 موقعا حرجا، حيث يعمل المشروع على توصيلات نقاط تجمع مياه الأمطار، وربطها بشبكة القائمة الأساسية لتصريف المياه

المرحلة الرابعة

مشروع الخطوط الفرعية

مواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة في 30 موقعا حرجا

01 تقاطع التحلية مع طريق الملك فهد

02 شارع المحجر بالقرب من شارع زينل

03 حي أبرق الرغامة، المنتزهات، شرق طريق الحرمين

04 طريق هدى الشام بالقرب من مشروع خزن مياه الإستراتيجي ببريمان

05 طريق المكرونة بالقرب من تقاطع شارع الثلاثين بحي الربوة

06 شارع الحكم بن ميناء حي الزهراء خلف المستشفى الألماني

07 حي السامر شارع الفهد موقع «ب»

08 حي السامر موقع «ج»

09 شارع التليفزيون حي غليل

10 تقاطع الأمير ماجد مع شارع حراء حي المروة

11 حي النزهة شمال شرق تقاطع حراء

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12 شارع النهضة «ممشي النهضة»

13 شارع التحلية «حي الخالدية»

14 تقاطع الأمير ماجد مع شارع حراء حي النزهة شمال غرب

15 تقاطع حراء وشارع محمد توفيق العباسي غرب سوق حراء

16 تقاطع الأمير ماجد حي النزهة جنوب غرب

17 شارع حراء وطريق المدينة المنورة موقع «ب» بالقرب من سوق حراء الدولي

18 شارع البترجي شمال جدة

19 طريق الملك عبدالعزيز حي الخالدية

20 تقاطع شارع الشاكرين مع شارع أم القرى

21 تقاطع طريق المكرونة مع شارع التضامن العربي

22 طريق المكرونة حي مشرفة

23 شارع فلسطين حي مشرفة

24 شارع التضامن العربي بالقرب من تقاطع شارع الأمير متعب

25 طريق المدينة

26 شارع محمد الأندلسي خلف العرب مول

27 تقاطع طريق المدينة مع شارعي عمر أبو زرعة وشارع الأمل حي النعيم

28 تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين

29 تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة

30 تقاطع الأمير ماجد حي مشرفة بني مالك