بلدي مكة يدرس مواقع المرادم وعقوبات رمي المخلفات

عقد المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة جلسته الشهرية الـ45، برئاسة رئيس المجلس البلدي مستور بن مبارك المطرفي.

أشاد المجلس البلدي بالقمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة التي كان لها أثر واضح في دعم قضايا وحدة الأمة العربية والإسلامية.

ووجه المجلس تقديره للجهود التي بذلتها أمانة العاصمة المقدسة التي شملت التجهيزات للحدائق والمصليات وبرامج الاحتفالات المخصصة لأهالي مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك 1440 «من العايدين يا مكة».

وناقش المجلس محضر لجنة الصحة العامة والبيئة، حيث أقر بضرورة دراسة مواقع المرادم ومراقبتها بكافة الطرق المتاحة، وإعداد اللوائح والعقوبات الصارمة لرمي المخلفات الناتجة عن جمع المخلفات العشوائية للأراضي البيضاء والمشاريع الخاصة بالنفع العام، إضافة إلى مخلفات الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات الحجاج والمعتمرين في مرادم غير مخصصة لذلك.

كما ناقش المجلس توصيات اللجنة فيما يخص الظواهر السلبية، ومنها متابعة دعم الحدائق العامة بالكوادر البشرية المتخصصة، وزيادة رقعة الأماكن الخضراء، وتطوير برامج الصيانة والتشغيل بدعم من المستثمرين ورجال الأعمال، والتأكيد على شعار «مكة بلا مخلفات» الذي رفعته أمانة العاصمة المقدسة والذي يعكس المظهر الحضاري لأقدس البقاع.