الزهراني مديرا لتعليم مكة وخوجة لتعليم جدة

وحصل مدير التعليم المكلف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة أم القرى، وعمل في وقت سابق محاضراً في عدد من الجامعات.
كما عمل الزهراني مديراً للتعليم الأهلي بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ويشغل حاليا مساعداً للشؤون التعليمية بتعليم منطقة مكة المكرمة
وفي السياق ذاته، أصدر نائب وزير التعليم قراراً بتكليف المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة، بالقيام بالعمل مديراً للتعليم بمحافظة جدة إضافة إلى مهام عمله الحالي، ويشغل خوجة حاليا مُساعد المدير العام للشؤون المدرسية بمدينة جدة.
وتأتي هذه التكليفات في أعقاب وفاة عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدينة جدة السابق، والذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية.
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