انقطاع الكهرباء عن منشآت تجارية في نجران

أكدت كهرباء منطقة نجران قطع الخدمة الكهربائية عن بعض المنشآت التجارية في نجران أمس لمدة سبع ساعات. وقال مدير كهرباء منطقة نجران المهندس علي عطيف إن «هناك محاولات لتلافي الانقطاع خصوصا عن المنشآت المهمة التي تلامس احتياجات المواطن مثل الصيدليات». وأضاف أن «العمل قائم على إعادة إصلاح أبراج النقل الخاصة بربط محطات نجران بالمحطة الرئيسية بالشقيق، على الرغم من وعورة الوصول لمكان البرج». وأبدى أصحاب المحال التجارية تخوفهم من الانقطاع خصوصا التي تتطلب وجود ثلاجات التبريد.



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