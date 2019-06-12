السعودية اليوم / مقتل عنصر إرهابي غرب الجزائر



الجزائر 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

قتل عنصر إرهابي في كمين للجيش الجزائري بضواحي منطقة حمام ريغة بمحافظة عين الدفلى غرب الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, بأنه تم خلال العملية مصادرة سلاح من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية.

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22:44ت م

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