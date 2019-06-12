السعودية اليوم/ محافظ ظهران الجنوب يدشن مبادرة "حسن الوفادة"



ظهران الجنوب 09شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح, في مركز الثويلة جنوب المحافظة اليوم مبادرة " حسن الوفادة " بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها ، و تضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي جميع الجهات الحكومية والأمنية ،وتقديم القهوة العربية والتمر والورود والحلوى لعابري الطريق الدولي.

وأوضح القرقاح أن تدشين شعار "حسن الوفادة" يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حيث وضعت خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج منها قيام البلدية بوضع لوحات ترحيبيه على جميع الطرق والمواقع التي تؤدي إلى المحافظة ، وتكثيف الجولات الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، وتقوم الشرطة والمرور والدفاع المدني بالدور الأمني المكلفه بها وتوفير الأمن, بالإضافة إلى عمل ملصقات ترحيبية على المركبات الحكومية وتقديم الخدمات التي يحتاجها زوار المحافظة.

وبين القرقاح أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة دور الإيواء والفنادق والمجمعات السكنية والمطاعم والمناطق الترفيهيه والأسواق وتنفيذ مبادرة حسن الوفادة ، ونشر ثقافة حسن الوفادة عبر الوسائل الإعلامية.

وأفاد القرقاح أن المحافظة تشهد فعاليات وبرامج متعددة ستنفذ في القصر الأثري وتشترك فيه عدد من الدوائر الحكومية أهمها تنفيذ زيارات لعدد من المواقع الأثرية كطريق الفيل والقرى الأثرية وتنفيذ أمسيات شعرية وندوات ومحاضرات والوان شعبية .

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أطلق مبادرة " حسن الوفادة " وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بجميع محافظات والمراكز التابعة لها .

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22:02ت م

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