السعودية اليوم / بدء أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمصر



شرم الشيخ 09 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 12 يونيو ٢٠١٩ م واس

بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي تستمر أعماله لمدة يومين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأكثر من 200 مسؤول أفريقي رفيع المستوى يمثلون 51 دولة أفريقية و 4 دول عربية.

ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن الاتحاد الأفريقي بات يحتاج لتكاتف الجهود بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها.

وعدّ السيسي آفة الفساد بأنها إحدى المعوقات الأساسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة، والتطلعات المشروعة لشعوب القارة الأفريقية، مبينًا أن الموارد التي تفقدها القارة السمراء جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.

وشدد الرئيس المصري على أن مكافحة الفساد وتغير واقع القارة الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور، مُعربًا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت المستشار عبد الرحمن النمش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ممثلاً عن دول ضيوف الشرف بالمنتدى: إن آفة الفساد بكل صورها وأشكالها هي واحدة من أخطر تلك المعوقات التي تحول دون الدول وتحقيق التنمية للشعوب، ولقد فطنت مصر إلى ذلك الأمر، وهو الانتباه إلى خطورة الفساد وآثاره السلبية على كل جهود التنمية، فبادرت لاتخاذ خطوات وإجراءات وتدابير واضحة وحازمة من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولعل من أبرزها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.

وأضاف أن المنتدى هو أكبر دليل على مدى ما توليه مصر من اهتمام بجهود مكافحة الفساد وحرصها على ترسيخ ثقافة وتطبيق إجراءات وتدابير مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره وآثاره المدمرة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

بدوره قال رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي ألقتها نيابة عنه عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي المستشارة أمل عمار : إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يشكّل منصة ضرورية لتبادل الخبرات والممارسات في مجال مكافحة الفساد، لافتًا الانتباه إلى أن المجلس قام منذ عام 2017م بتأسيس "الحوار من أجل مكافحة الفساد" وجعله منصة سنوية لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد.

كما عدّ رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا إيمانويل أودونجو - في كلمة مماثلة خلال الجلسة الافتتاحية المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد - فرصة لوضع الضوابط والطريق التي ستسلكها القارة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن طريق مكافحة الفساد في أفريقيا يمهد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أن الفساد أسهم في سوء استخدام ثروات الدول، كما أدى إلى إفقار الشعوب.

وطالب رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا بضرورة مكافحة الفساد من أجل مستقبل أفضل للقارة الأفريقية.

// انتهى //

19:59ت م

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