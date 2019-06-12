2019-06-12

ترامب: إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة.

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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة في وقت سابق اليوم الأربعاء على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. الشركة “منابع ثروة الجنوب”، وكل من مكي كاظم عبدالحميد ومحمد حسين صالح الحسيني متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأمريكية.

وزير الخزانة ستيفن منوشين قال في بيان: “وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الإيراني. على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات إيران المخادعة”.

واعتبرت وزارة الخزانة أن شركة “منابع ثروة الجنوب” هي واجهة لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة لفيلق القدس في العراق. أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقاسم سليماني ومصنف على قائمة العقوبات، كان يحصل على عمولة نتيجة لهذه الصفقات، وكذلك عبدالحميد والحسني.