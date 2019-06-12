- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب: إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأمريكية.
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة في وقت سابق اليوم الأربعاء على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. الشركة “منابع ثروة الجنوب”، وكل من مكي كاظم عبدالحميد ومحمد حسين صالح الحسيني متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأمريكية.
وزير الخزانة ستيفن منوشين قال في بيان: “وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الإيراني. على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات إيران المخادعة”.
واعتبرت وزارة الخزانة أن شركة “منابع ثروة الجنوب” هي واجهة لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة لفيلق القدس في العراق. أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقاسم سليماني ومصنف على قائمة العقوبات، كان يحصل على عمولة نتيجة لهذه الصفقات، وكذلك عبدالحميد والحسني.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.