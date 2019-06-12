الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “الإسكان يحظى بمتابعة القيادة.. وبدأت تظهر نتائج ملموسة للوزارة”

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أكّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد حرص ولاة الأمر حفظهم الله على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، موضحاً أنهم يولون قطاع الإسكان أهمية كبيرة وأن نتائج جهود وزارة الإسكان أصبحت واضحة وملموسة.

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وأوضح في بث مباشر عبر حسابه الرسمي في تويتر رداً على سؤال عن عدم تناوله ونقده لأخطاء الوزارات والشركات وأزمة نقص الخدمات والوظائف، بالتزامن مع أزمة شركة الكهرباء، حيث شدد على ضرورة أن تهتم الجهات الحكومية والخدمية بما تقدمه لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن مطالب المواطنين من هذه الجهات حق مشروع كفله ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية، مشدداً في حديثه على ضرورة أن يلتفت الوزراء لمهامهم بشكل أكثر فعالية لتحقيق رغبات المواطنين وتطلعاتهم..

وأكّد الأمير من خلال الفيديو على حب ولاة الأمر للشعب وحرصهم على تقديم كافة الخدمات لهم بما يحقق لهم الرفاهية وتقديم كافة الحلول التي تسعدهم، موجهاً حديثه للوزارات بضرورة تلمس رغبة القيادة بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المواطنين وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم والتي اعتبرها الأمير منطقية ويمكن تحقيقها.

وتطرق الأمير في حديثه إلى مسألة توفير السكن للأسر السعودية، إذ أشار إلى أن جهود وزارة الإسكان بدأت فعلياً على أرض الواقع تظهر بشكل ملموس لاحظها بنفسه، مضيفاً أن مسألة توفير السكن للسعوديين وغيرها من الخدمات تلقى اهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بشكل شخصي، مشيراً إلى الشعب السعودي سيلمسون خلال السنوات القليلة القادمة حلول جذرية ومشاريع جديدة للإسكان خصوصاً وان الأفعال تتحدث على الأرض وليست الوعود.