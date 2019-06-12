نظام الكتروني لإدارة شؤون اللجان بإمارة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اطلع أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، على نظام إدارة شؤون اللجان الالكتروني، الذي تنفذه وتشرف عليه إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، بحضور وكلاء الإمارة ومديري الإدارات العامة بها، ومدير إدارة اللجان في إمارة القصيم سلمان العيد.

واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل من وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان عن نظام إدارة شؤون اللجان الالكتروني الرقمي الذي يعد أول نظام يطبق في إمارات المناطق بالمملكة، مشيرا إلى سعيهم الدؤوب لتطوير قطاع التقنية الالكترونية الخدمية لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومبادراتها، متحدثا عن سير العمل في هذا النظام بشكل عام.

وأكد أمير المنطقة أن الإمارة تنفذ مثل هذه البرامج والأنظمة التقنية الرقمية وفق أفضل المعايير، خاصة أن التقنية تعد واحدة من أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات، لافتا إلى دور التقنية الرقمية المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل، وتقديم خدمة الكترونية فاعلة سواء للعمل الداخلي أو الخارجي، سائلا الله التوفيق للجميع، وأن تحقق مثل هذه البرامج والأنظمة الأهداف المأمولة منها خدمة للوطن والمواطنين.