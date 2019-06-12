صحة الرياض مطالبة بخدمات ذات جودة عالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد التويجري بمناسبة تعيينه في منصبه.
وتمنى التوفيق والنجاح له فيما كلف به، مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية لكل المستفيدين بجودة عالية.
من جانبه عبر التويجري عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، منوها إلى أن توجيهاته ستكون دافعا للاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.
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