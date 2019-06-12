تكامل جهود الجهات الخيرية في جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل أمير منطقة جازان محمد بن ناصر في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة عبدالله نمازي، ورئيس وأعضاء لجنة المنح بالفرع.
واستهل أمير المنطقة اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية العمل الخيري، منوها بالأعمال التي نفذتها وتنفذها المؤسسة بالمنطقة، ودعمها للبرامج والمشروعات الخيرية والجهات المختصة كمراكز المعاقين والتوحد وعدد من المؤسسات الخيرية بالمنطقة.
وأكد أهمية تنسيق الجهود وتكاملها بين الجهات الخيرية من خلال المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة وإمارة المنطقة.
وتسلم خلال اللقاء التقرير السنوي لأعمال وإنجازات المؤسسة لعام 2018، مستمعا لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات نفذت وفق آلية عمل وخطط فرع المؤسسة في المنطقة، لتشمل المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والدعوية وغيرها من المجالات.
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