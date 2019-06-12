خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات استنكار وإدانة إثر استهداف مطار أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية من أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.

وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكدا وقوف الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.

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وجدد موقف بلاده الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية من ولي العهد بالكويت الشيخ نواف الصباح، أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية استنكار وإدانة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر الصباح.