هروب 133 مليون نحلة في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب سائق في ولاية مونتانا الأمريكية بالخطأ في انقلاب شاحنة مما أسفر عن هروب حمولتها من النحل التي قدرت بنحو 133 مليون نحلة.

ونقلت محطة كيه بي زد كيه التلفزيونية عن مساعد رئيس الإطفاء، برايان نيكولاي، قوله إن الوقود كان يتسرب من الشاحنة، مما استدعى تصرفا سريعا من جانب عمال الإنقاذ الذين استخدموا أقنعة تنقية الهواء لتقليل خطر التعرض للسعات النحل.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز إن المسؤولين المحليين وضعوا تحذيرات في مكان الحادث، وسط مخاوف بشأن تعرض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للسعات النحل. وقالت وسائل الإعلام إنه لم يصب أحد في الحادث.