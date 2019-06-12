هولندا تفتتح مزرعة للحشرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح ملك هولندا فيليم ألكسندر واحدة من أحدث مزارع الحشرات في أوروبا، وهي صناعة متنامية تعتقد هولندا أنها سوف تساعد في الحفاظ على استدامة إنتاج البروتين في المستقبل.

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وسوف تكون المزرعة هي الأولى من نوعها لإنتاج كميات كبيرة من علف الحيوانات الغني بالبروتين من الحشرات، وذلك في المقام الأول عن طريق تربية يرقات ذباب الجندي الأسود، وفقا لشركة «Protix» التي تدير المزرعة والمصنع الملحق بها.

ويمكن أن يقطع العلف شوطا طويلا في جعل إنتاج اللحوم والأسماك والبيض أكثر استدامة.

وتعتبر الحشرات مثل ذباب الجندي أو ديدان الطحين مصدرا بديلا واعدا للبروتين، وفقا لوزارة الزراعة الهولندية.