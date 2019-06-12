السجن 3 أعوام لسويدي سرق تاجين ملكيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت محكمة سويدية حكما بالسجن لسويدي ثلاثة أعوام بتهمة التورط في سرقة تاجين ملكيين وبلورة، من القرن السابع عشر، من كاتدرائية سويدية في العام الماضي.
ونفى مارتن كانيرمو (26 عاما) تورطه في السرقة، ولكن محكمة أتوندا الجزئية قالت إن الحكم قد صدر بالإجماع.
وكان كانيرمو سرق تاجا جنائزيا ذهبيا وبلورة صنعت من أجل الملك تشارلز التاسع (الذي ولد في 1550 وتوفي عام 1611)، بالإضافة إلى تاج ذهبي مرصع بالكريستال، مصنوع للزوجة الثانية لتشارلز، وهي كريستينا ذا إلدر. ويخضع كانيرمو للاحتجاز قيد المحاكمة منذ فبراير الماضي.
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