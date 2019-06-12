جامعة الطائف – هنا رابط التقديم في جامعة الطائف للطلاب المستجدين .. شروط والية التقديم

متابعة لآخر المستجدات على الساحة السعودية، فقد افتتحت جامعة الطائف اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019 باب التسجيل في المملكة العربية السعودية لقبول الطلاب الجدد والمستجدين من خريجي الثانوية العامة، لكي يتم الالتحاق بالدراسة للعام الدراسي الجديد 1440 -1441 هجرياً من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، كما ذكرت الجامعة بان بامكان الجميع التسجيل من أجل الالتحاق بالدراسة داخل الجامعة.

جامعة الطائف

اشترطت جامعة الطائف على جميع المتقدمين ومن يرغب في التسجيل لديها مجموعة من الشروط وهي كالتالي:.

لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة او من خارجها.

لابد من مضي مدة تزيد عن خمسة سنوات من حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

التسجيل في جامعة الطائف

كانت جامعة الطائف قد أقرت موعدا لتقديم الطلبات والتسجيل لجميع الراغبين بداية من الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019 وحتى يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وأوضحت الجامعة بانه سيتم فرز الطلبات من أجل إعلان النتائج بداية من الأحد الموافق 27 شوال حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 ذو القعدة، وسيتم إعلان النتائج النهائية يوم 15 ذو القعدة في تمام الثانية ظهراً.

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رابط التقديم في جامعة الطائف

أكد مدير جامعة الطائف أنه بأمكان الجامعة تلقي طلبات الطلاب الجدد والمتقدمين من خلال الموقع الرسمي للجامعة ومن خلال البوابة الإلكترونية عن طريق الدخول على :.