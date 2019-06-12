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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق وعضو شرفه عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك خلال فترة فتح باب الترشيحات والتي تبدأ الأحد المقبل.
وقال في تغريدة رداً على مطالبات جماهيرية بعودته لكرسي الرئاسة: "تشرفت بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة ٩ سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته".
وأضاف: تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصياً أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين.
فيصل بن تركي: ظروفي الحالية لا تسمح لي برئاسة النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق وعضو شرفه عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك خلال فترة فتح باب الترشيحات والتي تبدأ الأحد المقبل.
وقال في تغريدة رداً على مطالبات جماهيرية بعودته لكرسي الرئاسة: "تشرفت بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة ٩ سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته".
وأضاف: تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصياً أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:56 PM
أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق وعضو شرفه عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك خلال فترة فتح باب الترشيحات والتي تبدأ الأحد المقبل.
وقال في تغريدة رداً على مطالبات جماهيرية بعودته لكرسي الرئاسة: "تشرفت بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة ٩ سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته".
وأضاف: تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصياً أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين.
، فيصل بن تركي: ظروفي الحالية لا تسمح لي برئاسة النصر ،
المصدر : الخليج 365
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