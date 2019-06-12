محمد بن مسعود - الدمام - عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكاكا. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 09:25 PM Advertisements احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكاكا. ، عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله ،

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