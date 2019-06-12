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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة صباح اليوم قائد قوة حفر الباطن اللواء محمد عبدالرحمن الرويس يرافقه عدد من القيادات العسكرية في قوة حفر الباطن الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وقد بادل محافظ حفر الباطن الجميع بالتهنئة بهذه المناسبة داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل.
"منصور بن محمد" يستقبل قائد قوة حفر الباطن وعددًا من القيادات العسكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة صباح اليوم قائد قوة حفر الباطن اللواء محمد عبدالرحمن الرويس يرافقه عدد من القيادات العسكرية في قوة حفر الباطن الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وقد بادل محافظ حفر الباطن الجميع بالتهنئة بهذه المناسبة داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:23 PM
استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة صباح اليوم قائد قوة حفر الباطن اللواء محمد عبدالرحمن الرويس يرافقه عدد من القيادات العسكرية في قوة حفر الباطن الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وقد بادل محافظ حفر الباطن الجميع بالتهنئة بهذه المناسبة داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل.
، "منصور بن محمد" يستقبل قائد قوة حفر الباطن وعددًا من القيادات العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
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