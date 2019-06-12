محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي. وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب. وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي. "لانس" الفرنسي يرفض "بنشرقي" واللاعب يعود لـ"الهلال" محمد السيّد الخليج 365 2019-06-12 كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي. وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب. وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 09:40 PM كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي. وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب. وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي. ، "لانس" الفرنسي يرفض "بنشرقي" واللاعب يعود لـ"الهلال" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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