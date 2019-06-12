، النصر يعيد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي للمرة الثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة نادي النصر السعودي للمرة الثانية ( بنظام القائمة ) خلال الفترة من الأحد 16 / 06 / 2019 م إلى الجمعة 28 / 06 / 2019 م.

وسيكون استقبال ملفات المرشحين والناخبين اعتباراً من يوم الأحد القادم 13/10/1440هـ الموافق 16 يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثاء من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساء.

وجاء الإعلان نتيجة غياب أي مرشح من التقدم بملفات ترشحه للرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في الفترة الأولى المحددة من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي بدأت يوم الأحد الماضي وانتهت يوم أمس الثلاثاء.

الجدول الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر للمرة الثانية بنظام القائمة:

- فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين اعتباراً من 16/6/2019م ولمدة ثلاثة أيام.

- فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيكون يوم الأربعاء ولمدة يومين.

- الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يكون يوم 21 يونيو الجاري ولمدة يوم واحد.

- النظر في الطعون المقدمة يبدأ في 22 من الشهر الحالي ويستمر لمدة يومين.

- إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين سيكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ولمدة يوم واحد، على أن يكون 25 يونيو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية ولمدة يوم واحد فقط.

- الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يبدأ في اليوم التالي ويستمر ليوم واحد، على أن يكون يوم 27 من هذا الشهر موعداً للنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية ولمدة يومين.