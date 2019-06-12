السعودية | “النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

شاركت هيئة النقل العام في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العام، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 9-12 يونيو 2019.

وقد شارك رئيس هيئة النقل العام معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض ، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة ومن بينها مشروع قطار الحرمين السريع ، ومشاريع النقل العام داخل المدن كما بين الرميح أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث، وتخفيض نسب التلوث، لافتًا النظر إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحا أن هناك لجنة يرأسها معالي وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.

هذا، وقد حصدت الهيئة خلال مشاركتها أحد جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP للعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني (منصة وصل) ، وتسلّم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري كما انعقدت على هامش المؤتمر الجمعية للعمومية للاتحاد التي تم اختيار رئيس الاتحاد خلالها، وإقرار خطط وبرامج الاتحاد للعامين القادمين وقد مُثلت الهيئة بمقعدين في الجمعية من خلال المهندس عبدالمجيد الطاسان والدكتور رائد الصالحي.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بتخريج ?الدفعة الثانية من الكفاءات الوطنية الشابة في هيئة النقل العام، وتتويج مسيرتهم التدريبية المتخصصة بحصولهم على دبلوم “مدراء ??النقل العام .

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعات فرق العمل تجربتها في تنظيم نشاط توجيه المركبات وخططها لتنظيم نشاط توجيه الحافلات والفرق التشريعي بين الخدمتين.

كما شاركت الهيئة بجناح في المعرض المصاحب استعرضت خلاله ادوارها ومهامها وأبرز إنجازاتها إضافة إلى إستعراض تجربة قطار الحرمين والنقل في الحج والمنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال المؤتمر عن تعيين م.

عبدالمجيد الطاسان، نائب الرئيس المساعد للنقل البري بـهيئة النقل العام ، عضوًا بالمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات، كنائب للرئيس لهيئات ??النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كما تم الاعلان عن إقامة 5 برامج تدريبية متخصصة في مجال “النقل العام” داخل المملكة، بالشراكة بين ??هيئة النقل العام?? والاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، وتنعقد الدورات خلال العام الجاري 2019م، وتتاح للمنتمين لصناعة النقل محليًا ودوليًا.

