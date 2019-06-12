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لمرضى الضغط.. احذروا هذا الخطأ في تناول الدواء
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الأخطاء في أخذ حبة الدواء المخصص لمرضى الضغط.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ.. أن يأخذ مريض الضغط حبة الدواء كل يومين مرة (يوم إيه ويوم لا)!!”.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “الصحيح أن يأخذها المريض الحبة يوميًّا.. وإذا عنده ملاحظات يناقشها مع طبيبه”.
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