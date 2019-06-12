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2019-06-12 رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها يضاف للسجل الإجرامي لميليشيا الحوثي متابعات الخليج 365 - واس أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاقها مقذوفاً على مطار أبها الدولي، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيا الإرهابية.

وقالت الرابطة في بيان لمعالي أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي :” إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف منشأة مدنية ومدنيين بينهم نساء وأطفال يكشف همجية هذا التنظيم المستأجر”.

وأكد معالي الشيخ العيسى ثقة الشعوب الإسلامية في مضي تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لملاحقة فلول الإرهابيين ودحر شرهم ونصرة الشرعية اليمنية من مطامع ارتزاقه الطائفي ليعود للشعب اليمني أمله وأمنه واستقراره.









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