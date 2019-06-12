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السوق المالية تحيل تداولات أسهم مشتبه بها للنيابة العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحال مجلس هيئة السوق المالية الاشتباه في مخالفة 5 مستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، أن التداولات محل الاشتباه جرت على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، خلال أيام متفرقة من أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2014.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، معلنة أنه “يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن”.
وأوضحت الهيئة أن قرارها يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية. وأرفقت الهيئة بيانًا بتواريخ التداولات.
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