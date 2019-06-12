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إصابة ستيني في حريق ملحق منزل في بريدة
متابعات الخليج 365 - بريدة
أصيب شخص ستيني بحالة إغماء، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في ملحق بمنزل في حي الإسكان في بريدة.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، حيث توجهت إلى المنزل فور تلقيها البلاغ، واكتشفت إصابة شخص ستيني بحالة إغماء، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ولم توضح المديرية العامة للدفاع المدني حتى الآن سبب اندلاع الحريق في ملحق المنزل.
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